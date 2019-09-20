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СК проверяет видео, где автомобиль не уступил дорогу скорой с ребенком в Химках

Инцидент произошел на Ленинградском проспекте

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Следователи проверят появившееся в интернете видео, на котором водитель иномарки не пропустил машину скорой помощи с ребенком в Химках. Об этом ТАСС сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Московской области.

"Следственным отделом по городу Химки ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки по сообщению, выявленному в средствах массовой информации, о воспрепятствовании проезду машины скорой помощи", - сообщили в ГСУ.

На видео видно, как водитель иномарки, двигаясь по Ленинградскому шоссе, не уступил дорогу машине скорой помощи, двигающейся с включенным специальным звуковым сигналом в том же направлении. СМИ сообщают, что в карете скорой помощи находился ребенок, нуждающийся в госпитализации. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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