Россиянин провел 30 лет в рабстве в Казахстане

НУР-СУЛТАН, 20 сентября. /ТАСС/. Миграционная служба департамента полиции Костанайской области Казахстана начала процесс определения гражданства мужчины с советским паспортом, который провел порядка 30 лет в трудовом рабстве в республике. Об этом сообщила пресс-служба департамента полиции Костанайской области Казахстана в пятницу.

"О том, что мужчину вызволили из трудового рабства, сообщили представители общественного фонда "Дамыту" ("Развитие"). Руководитель фонда Нина Косюк сообщила, что Дмитрий приехал из России на заработки еще до распада Советского Союза", - говорится в сообщении.

Отмечено, что мужчина попал в трудовое рабство в области на севере республики, а после - в Алма-Атинской области. "Мы начали работать с этим мужчиной, как только он попал в поле зрения общественного фонда "Дамыту". Провели работу по установлению его личности", - рассказал начальник миграционной службы полиции Костанайской области Кайрат Дутпаев.

Полиция сделала запрос в посольство России в городе Нур-Султане. Дутпаев пояснил, что после определения гражданства Дмитрий либо вернется в Россию, либо получит паспорт гражданина Казахстана.