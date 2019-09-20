В Ленинградской области женщина и двое ее детей погибли из-за отравления бытовым газом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. Женщина и двое ее несовершеннолетних детей погибли в пятницу из-за отравления бытовым газом в одном их жилых домов в Гатчине Ленинградской области. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по Ленинградской области.

"Трое погибших: 38-летняя женщина и двое ее детей, семилетняя дочь и 12-летний сын. Это многоквартирный жилой дом, предварительная причина - утечка бытового газа. Обнаружили их всех сегодня рано утром, по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам")", - сказала собеседница агентства. Она добавила, что пострадал также глава семьи, 43-летний мужчина, его госпитализировали с признаками отравления.

В связи с происшествием прокуратура региона проводит проверку.