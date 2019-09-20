СК возбудил уголовное дело после убийства сотрудников спецсвязи в Брянске

ТАСС, 20 сентября. Следователи возбудили уголовное дело после убийства в ночь на пятницу двух сотрудников спецсвязи возле вокзала "Брянск-Орловский" в Брянске. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений по ст. 105 УК РФ ("Убийство"), ст. 162 ("Разбой"), ст. 30 и ст. 167 УК РФ ("Умышленные уничтожение или повреждение имущества")", - говорится в сообщении ведомства.

В ночь на 20 сентября неизвестные совершили вооруженное нападение на пункт специальной связи и застрелили находившихся на дежурстве двух сотрудников в офисе, расположенном неподалеку от железнодорожной станции "Брянск-Орловский".

"Целью нападения явились доставляемые спецвязью наличные денежные средства. После совершения нападения преступники пытались скрыть следы преступления путем поджога служебного помещения. На месте продолжает работать следственно-оперативная группа, осуществляется розыск преступников", - пояснили в региональном СК.