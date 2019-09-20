Суд отправил под домашний арест учредителя Мурманского пароходства Николая Куликова

МУРМАНСК, 20 сентября. /ТАСС/. Октябрьский суд Мурманска в пятницу избрал меру пресечения в виде домашнего ареста учредителю и члену совета директоров "Мурманского морского пароходства" (ММП) Николаю Куликову, обвиняемому в злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщили ТАСС в суде.

Следствие полагает, что руководством и правлением ММП в 2014-2019 годах принимались решения о незаконном выводе средств из оборота компании на общую сумму более 580 млн рублей. Денежные средства расходовались на личные цели, в том числе на приобретение пакета акций самого ММП, что привело к формированию задолженности по заработной плате на сумму более 100 млн рублей и невыплате налогов на сумму более 88 млн рублей. При обыске у обвиняемого изъяты дорогостоящие предметы искусства, в том числе 11 картин Н. К. Рериха, одна из которых оценивалась в сумму около $2,5-3 млн.

Проблемы пароходства

Финансовые проблемы у Мурманского морского пароходства длятся уже не один год. Около десятка судов остались в зарубежных портах, в том числе под арестом, из-за долгов судовладельца перед контрагентами. За последний год три судна ММП, стоявших в США, Англии и Литве, были проданы с аукционов. Как сообщали ТАСС в ММП, в настоящее время за границей стоят четыре судна компании. Моряки с судов неоднократно жаловались на задержки зарплаты, нехватку продовольствия, топлива, медикаментов и другие проблемы.

В 2019 году против экс-гендиректора компании возбудили уголовное дело о невыплате зарплаты, ему был назначен штраф. Сменивший его новый руководитель также стал фигурантом дела о невыплате зарплаты и неуплате налогов. Накануне стало известно о задержании учредителя компании Николая Куликова. Финансовые трудности само руководство компании ранее объясняло неблагоприятной конъюнктурой рынка морских перевозок.

По данным системы СПАРК, Куликов владеет долей в 29,9% уставного капитала компании, занимает должность председателя совета директоров ММП, 57,6% акций принадлежат ООО "Арктические технологии".

Мурманское морское пароходство было основано в 1939 году, это одна из крупнейших судоходных компаний, работающих в российском секторе Арктики. Занимается перевалкой и транспортировкой нефти, геологоразведочными работами, перевозкой грузов и пассажиров на международном и внутреннем направлениях. ММП выполняло до 80% грузоперевозок на трассах Северного морского пути в рамках программы Северного завоза.