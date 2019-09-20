На Киевском шоссе в Москве затруднено движение из-за ДТП с тремя автомобилями

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Авария с участием трех автомобилей произошла на Киевском шоссе, движение в сторону Москвы затруднено. Об этом ТАСС сообщил в пятницу источник в экстренных службах.

"Три автомобиля столкнулись на 23-м км Киевского шоссе. В настоящее время одна полоса перекрыта, движение в сторону Москвы заблокировано. Предположительно, пострадал один человек, его осматривают медики. Информация о пострадавших уточняется", - сказал собеседник агентства. На месте ДТП работают сотрудники правоохранительных органов.

В столичной Госавтоинспекции ТАСС уточнили, что столкновение трех машин произошло на 23-м км Киевского шоссе в 10:56 мск. "В настоящий момент одного человека осматривают медики, но, скорее всего, он не в ДТП пострадал, а плохо ему стало после столкновения", - рассказали в ГИБДД.

В новость были внесены изменения (12:00 время мск) — добавлен комментарий ГИБДД.