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Дело Павла Устинова
Обновлено 

Москалькова считает, что Устинов содержится в СИЗО необоснованно

Ранее актера осудили на 3,5 года колонии за нападение на сотрудника ОМОН

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте России по правам человека Татьяна Москалькова считает, что актер Павел Устинов, осужденный на 3,5 года колонии за нападение на сотрудника ОМОН на несанкционированной акции в центре Москвы 3 августа, содержится под стражей необоснованно.

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"Я считаю, что, исходя из тех материалов и фактов, что я изучила, заключение под стражу Устинова необоснованно", - сказала она ТАСС перед заседанием в Мосгорсуде, где будет рассматриваться представление Генеральной прокуратуры РФ об освобождении Устинова из СИЗО под подписку о невыезде до вступления приговора в силу.

На просьбу прокомментировать мнение главы Росгвардии Виктора Золотова, считающего, что Устинов должен был быть осужден на год условно, она ответила, что не согласна с этим. "Каждый имеет право на свое мнение по поводу любого юридического дела. Но у меня другое мнение", - сказала Москалькова.

Теги
РоссияМоскалькова, Татьяна НиколаевнаДело Павла Устинова
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