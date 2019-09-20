Москалькова считает, что Устинов содержится в СИЗО необоснованно

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте России по правам человека Татьяна Москалькова считает, что актер Павел Устинов, осужденный на 3,5 года колонии за нападение на сотрудника ОМОН на несанкционированной акции в центре Москвы 3 августа, содержится под стражей необоснованно.

"Я считаю, что, исходя из тех материалов и фактов, что я изучила, заключение под стражу Устинова необоснованно", - сказала она ТАСС перед заседанием в Мосгорсуде, где будет рассматриваться представление Генеральной прокуратуры РФ об освобождении Устинова из СИЗО под подписку о невыезде до вступления приговора в силу.

На просьбу прокомментировать мнение главы Росгвардии Виктора Золотова, считающего, что Устинов должен был быть осужден на год условно, она ответила, что не согласна с этим. "Каждый имеет право на свое мнение по поводу любого юридического дела. Но у меня другое мнение", - сказала Москалькова.