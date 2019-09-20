Устинов заявил, что не намерен скрываться в случае своего освобождения

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Осужденный за насилие в отношении сотрудника Росгвардии актер Павел Устинов в суде заявил, что не намерен скрываться или угрожать участникам процесса.

"Не намерен скрываться, кому-либо угрожать или препятствовать рассмотрению дела", - сказал Устинов по видео-конференц-связи на заседании Мосгорсуда по жалобе на его арест.

Ранее Генеральная прокуратура попросила освободить актера из СИЗО под подписку о невыезде в связи с поручительством руководителя театра "Сатирикон" Константина Райкина и положительными характеристиками.

16 сентября Тверской суд Москвы приговорил актера Павла Устинова к 3,5 года лишения свободы, признав его виновным в применении к бойцу ОМОН насилия, опасного для здоровья (ч. 2. ст. 318 УК РФ). Следствие и суд пришли к выводу, что при задержании Устинов оказывал активное сопротивление сотруднику Росгвардии и вывихнул ему плечо. Устинов не признал вину, заявив, что не причинял вред бойцу ОМОН, а на акции 3 августа оказался случайно. Защита обжаловала приговор, а Генпрокуратура 19 сентября направила в суд представление о его смягчении.

Представители общественности и коллеги актера выступили в поддержку Устинова.

