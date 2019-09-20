Суд Махачкалы арестовал подозреваемого в подготовке теракта в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 20 сентября. /ТАСС/. Советский районный суд Махачкалы арестовал на два месяца жителя Дагестана, задержанного при попытке изъять из тайника самодельное взрывное устройство большой мощности, сообщили ТАСС в пятницу в суде.

"В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статьям 205.5 УК РФ ("Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации") и 222.1 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств"). По ходатайству следствия в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста сроком на два месяца", - сообщил собеседник.

Национальный антитеррористический комитет 18 сентября сообщал о задержании в лесном массиве в Тарумовском районе Дагестана сторонника международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), готовившего теракт. Он был задержан при попытке изъятия из тайника самодельного взрывного устройства большой мощности. По информации НАК, с августа 2019 года он был сторонником ИГ и планировал осуществить теракт против сотрудников сил правопорядка и местных органов власти.