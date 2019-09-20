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В Саратове шестерых "Свидетелей Иеговы" приговорили к лишению свободы за экстремизм

Расследование дела проводилось сотрудниками ФСБ

САРАТОВ, 20 сентября. /ТАСС/. Суд признал виновным в экстремизме шестерых членов организации "Свидетели Иеговы" (признана экстремистской и запрещена в РФ) в Саратове, всем их назначено лишение свободы в колонии общего режима, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Ленинского районного суда.

"Был вынесен приговор шестерым "Свидетелям Иеговы", суд признал их виновными по статье 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства") и назначил наказание от двух лет до 3 лет и 6 месяцев в колонии общего режима", - сказала собеседница агентства.

Расследование дела проводилось сотрудниками УФСБ региона, подробности пока не разглашаются.

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