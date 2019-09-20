СК требует ареста полицейского, расстрелявшего коллег на станции метро в Москве

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Следственный комитет просит арестовать старшего прапорщика полиции Москвы Алексея Смирнова, расстрелявшего двух коллег из табельного пистолета на юго-востоке столицы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Пресненского суда Москвы, где будет рассмотрено ходатайство.

"Ходатайство следствия об аресте Смирнова, обвиняемого по ст. 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов") поступило в суд", - сказал представитель суда.

В среду вечером полицейский, подозреваемый в попытке получить взятку в размере 2 тыс. рублей, открыл стрельбу по коллегам, пытавшимся его задержать. По данным Следственного комитета, стрельба произошла в вестибюле метро "Рязанский проспект". В результате один сотрудник полиции погиб, второй был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Подозреваемый был оперативно задержан. Состояние раненого полицейского оценивается как стабильно тяжелое.