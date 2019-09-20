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Мединский назвал "неожиданным" арест чиновника по делу о хищении при реставрации музея

Глава Минкультуры заявил, что узнал об этом из СМИ

СЕВАСТОПОЛЬ, 20 сентября. /ТАСС/. Министр культуры РФ Владимир Мединский назвал "полной неожиданностью" арест чиновника Минкультуры в связи с хищениями при реставрации Соловецкого музея-заповедника.

"Для меня это полнейшая неожиданность, я об этих мероприятиях узнал практически из СМИ", - сказал он журналистам в ходе поездки в Севастополь, уточнив, что не общался со следствием.

Ранее Басманный суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца заместителя директора департамента охраны объектов культурного наследия Минкультуры РФ Павла Мосолова, обвиняемого в хищении более 20 млн рублей бюджетных средств, выделенных в 2011-2016 годы на ремонт Соловецкого монастыря.

Семнадцатого сентября правоохранительные органы задержали Мосолова, экс-главу департамента госохраны объектов культурного наследия Минкультуры РФ Владимира Цветнова, гендиректора одной из столичных фирм Татьяну Магдееву и экс-гендиректора ООО "Сфера" Сергея Семикова. В тот же день им было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Цветнов в настоящее время является руководителем управления культурного наследия ФАУ "Роскапстрой". Вину никто из них не признает.

В августе этого года сообщалось, что на Большом Соловецком острове в 2019 году были отреставрированы Спасо-Преображенский и Свято-Троицкий Зосимо-Савватиевский соборы, Святительский, Казначейский и Келейный корпуса монастыря, Галерея-переход и Трапезный комплекс, а также Такелажный амбар, здание Монастырской радиостанции и Каретный сарай. На реставрацию, по информации Министерства культуры РФ, было направлено более 810 млн рублей.

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