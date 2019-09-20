Полицейскому, расстрелявшему коллег на станции метро в Москве, предъявлено обвинение

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Прапорщику полиции Алексею Смирнову, который устроил стрельбу на станции метро "Рязанский проспект" в Москве, предъявили обвинение в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

Что известно о стрельбе у метро "Рязанский проспект"

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"Ему предъявили обвинение по ст. 317 УК РФ - "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа", ему грозит пожизненное лишение свободы", - сказали в суде.

В среду вечером полицейский, подозреваемый в попытке получить взятку в размере 2 тыс. рублей, открыл стрельбу по коллегам, пытавшимся его задержать. По данным Следственного комитета, стрельба произошла в вестибюле метро "Рязанский проспект". В результате один сотрудник полиции погиб, второй был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Подозреваемый был оперативно задержан. Следственный комитет просит арестовать Смирнова. Ходатайство следствия уже поступило в суд.

В новость были внесены изменения (15:09 время мск) — добавлена информация по тексту.