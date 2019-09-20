В ДТП в Чебоксарах пострадали четыре человека

ТАСС, 20 сентября. Водитель и трое детей пострадали в результате аварии с участием двух легковых автомобилей в Чебоксарах. Об этом сообщили ТАСС в ГИБДД по Чувашии.

"В результате ДТП пострадали четыре человека, в том числе трое детей. Различные травмы получили водитель и двое несовершеннолетних пассажиров Lada Xray - 12-летний мальчик и 5-летняя девочка, а также 16-летний пассажир автомобиля Lada Granta", - сказала собеседница агентства.

По предварительной информации ГИБДД, причиной аварии стало несоблюдение правил дорожного движения водителем Lada Xray. При повороте налево он не уступил дорогу автомобилю Lada Granta.

Авария произошла на перекрестке улиц Гражданской и Эльменя в Чебоксарах.