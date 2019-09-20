Заключенные одной из колоний в Дагестане попытались устроить бунт

МАХАЧКАЛА, 20 сентября. /ТАСС/. Несколько осужденных попытались дестабилизировать ситуацию в одной из колоний в Дагестане, но попытку бунта удалось предотвратить. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФСИН России по Дагестану

"20 сентября 2019 года в ФКУ ИК-7 УФСИН России по Республике Дагестан несколько осужденных, поддерживающих криминальную субкультуру, совершили попытку дестабилизировать обстановку в учреждении путем вовлечения других осужденных в проведение протестных действий, направленных на нарушение режима содержания и неповиновения требованиям администрации. В настоящее время колония функционирует в штатном режиме", - сообщили в пресс-службе.

Как отмечается, на место происшествия выехали представители руководства ФСИН России по Республике Дагестан и Махачкалинский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Курбан Курбанов. Физическая сила и специальные средства, по данным пресс-службы, к осужденным не применялись.