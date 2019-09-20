СК начал проверку по факту получения ожогов детьми из Екатеринбурга в Анталье

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль ход проверки по факту получения ожогов двумя детьми из Екатеринбурга на файер-шоу в Турции. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства взять на контроль ход и результаты проведения проверочных мероприятий, организованных следственными органами СК России по Свердловской области по информации СМИ о получении ожогов двумя малолетними жителями Екатеринбурга. Председатель СК России поручил тщательно разобраться в обстоятельствах получения травм детьми на территории Турецкой Республики", - сообщила Петренко.

В пятницу генконсульство РФ В Анталье сообщило, что 18 сентября во время файер-шоу, устроенного поваром отеля, пострадали трое россиян - двое детей в возрасте 3,5 и 10 лет, а также взрослый 1995 года рождения. Повар допустил ошибку во время шоу, и масло пролилось на людей. Пострадавшие госпитализированы в местную больницу с ожогами разной степени тяжести, их состояние удовлетворительное.

В российской дипмиссии также проинформировали, что "одна из пострадавших уже выписана, двое несовершеннолетних россиян в ближайшие сутки останутся под наблюдением врачей". Генконсульством "выясняются обстоятельства инцидента", а также "направлен соответствующий запрос в местные правоохранительные органы".