{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СК начал проверку по факту получения ожогов детьми из Екатеринбурга в Анталье

18 сентября во время файер-шоу, устроенного поваром одного из отелей, пострадали двое детей и взрослый

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль ход проверки по факту получения ожогов двумя детьми из Екатеринбурга на файер-шоу в Турции. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

На эту тему

"Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства взять на контроль ход и результаты проведения проверочных мероприятий, организованных следственными органами СК России по Свердловской области по информации СМИ о получении ожогов двумя малолетними жителями Екатеринбурга. Председатель СК России поручил тщательно разобраться в обстоятельствах получения травм детьми на территории Турецкой Республики", - сообщила Петренко.

В пятницу генконсульство РФ В Анталье сообщило, что 18 сентября во время файер-шоу, устроенного поваром отеля, пострадали трое россиян - двое детей в возрасте 3,5 и 10 лет, а также взрослый 1995 года рождения. Повар допустил ошибку во время шоу, и масло пролилось на людей. Пострадавшие госпитализированы в местную больницу с ожогами разной степени тяжести, их состояние удовлетворительное.

В российской дипмиссии также проинформировали, что "одна из пострадавших уже выписана, двое несовершеннолетних россиян в ближайшие сутки останутся под наблюдением врачей". Генконсульством "выясняются обстоятельства инцидента", а также "направлен соответствующий запрос в местные правоохранительные органы".

Теги
Бастрыкин, Александр ИвановичТурцияРоссияСвердловская область
В Воронеже совершена попытка разбойного нападения на отделение Сбербанка
Сейчас ведется поиск злоумышленников
Читать полностью