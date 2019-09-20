Полицейский, устроивший стрельбу в московском метро, уволен со службы

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Сотрудник полиции Алексей Смирнов, устроивший стрельбу на станции метро "Рязанский проспект" в Москве, уволен со службы.

Что известно о стрельбе на станции метро "Рязанский проспект"

"Работал, ваша честь, в пятом отделе полиции УВД на Московском метрополитене", - сказал Смирнов в ответ на вопрос судьи о том, где он работает.

В пятницу Пресненский суд Москвы рассматривает вопрос о его аресте. Смирнов попросил не арестовывать его.

В среду вечером полицейский, подозреваемый в попытке получить взятку в размере 2 тыс. рублей, открыл стрельбу по коллегам, пытавшимся его задержать. По данным Следственного комитета, стрельба произошла в вестибюле метро "Рязанский проспект". В результате один сотрудник полиции погиб, второй был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Подозреваемый был оперативно задержан. Следственный комитет просит арестовать Смирнова. Ходатайство следствия уже поступило в суд.