СМИ: полиция Бразилии выдвинула обвинения по делу о прорыве дамбы в Брумадинью

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 20 сентября. /ТАСС/. Федеральная полиция Бразилии выдвинула обвинения в отношении горнодобывающей компании Vale и ее технологического аудитора TUV SUD по делу о прорыве дамбы в Брумадинью. Об этом сообщил в пятницу портал G1.

Помимо самих предприятий, обвинения в изготовлении и использовании подложных документов предъявлены 13 сотрудникам фирм. Их личности не раскрываются. Как уточняет портал, правоохранители ожидают результатов инженерной оценки инцидента, на основе которой, как предполагается, можно будет определить меру индивидуальной ответственности причастных к трагедии лиц и подготовить соответствующие обвинительные заключения по статьям об убийстве и природоохранным преступлениям.

Во вторник о результатах собственного расследования инцидента выступила специальная комиссия законодательного органа штата Минас-Жерайс. В своем заключении парламентарии также определили 13 сотрудников Vale и TUV SUD, предположительно виновных в произошедшем.

Прорыв принадлежащей Vale дамбы, сдерживавшей воду с отходами металлургической промышленности, произошел 25 января. Грязевые потоки затопили административные здания и дома жителей. Погибли 248 человек, 22 числятся пропавшими без вести. Руководство Vale объявило о намерении отказаться от использования 10 аналогичных сооружений по соображениям безопасности.