Суд в Москве арестовал полицейского, расстрелявшего коллег на станции метро

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы заключил под стражу полицейского Алексея Смирнова, который устроил стрельбу на станции метро "Рязанский проспект", убив одного сотрудника полиции и ранив другого. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

Что известно о стрельбе на станции метро "Рязанский проспект"

"Выслушав мнения сторон, суд решил арестовать Смирнова до 19 ноября", - огласил решение судья.

Раненый сотрудник УСБ на Московском метрополитене Алексей Лимонов был прооперирован, его состояние медики оценивают как стабильно тяжелое. В следственных действиях он принимать участие не сможет.

Позиции сторон

В ходе заседания следователь СК потребовал арестовать Смирнова, объяснив это тем, что тот может скрыться или оказать давление на свидетелей и потерпевших, в том числе используя связи в полиции.

Смирнов просил не арестовывать его. Адвокаты поддержали своего подзащитного. "В настоящее время обстоятельства случившегося неясны, и у меня нет оснований полагать, что мой подзащитный скроется от следствия или воспрепятствует следствию", - сказал адвокат Руслан Соловьев.

В суде Смирнов уточнил, что уволен со службы в пятом отделе полиции УВД на Московском метрополитене.

В новость были внесены изменения (16:52 мск) — добавлена информация после второго абзаца.