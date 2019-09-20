В Петербурге арестованы подозреваемые в крупном мошенничестве адвокаты

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. Суд в Петербурге вынес постановление о заключении под стражу двух адвокатов, которых подозревают в особо крупном мошенничестве, сообщили журналистам в пятницу в Главном следственном управлении СК РФ по городу.

"В настоящее время судом удовлетворены ходатайства следствия о заключении подозреваемых под стражу. Решается вопрос о предъявлении им обвинения", - говорится в сообщении ведомства.

По данным СК, подозреваемые знали о том, что в производстве регионального УФСБ есть материал проверки в отношении супружеской пары, которую подозревали в фальсификации доказательств по административному делу. Адвокаты ввели их в заблуждение и потребовали 2 млн рублей за то, что якобы решат вопрос, и дела на подозреваемых не возбудят.

В среду, 18 сентября, подозреваемые, находясь возле одного из домов по Московскому проспекту, получили от мужчины муляж денег, после чего были задержаны оперативными сотрудниками УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.