В Воронеже совершена попытка разбойного нападения на отделение Сбербанка

ВОРОНЕЖ, 20 сентября. /ТАСС/. Неизвестные попытались совершить разбойное нападение на отделение Сбербанка в Воронеже, сообщила ТАСС руководитель пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области Наталья Куликова.

"В Воронеже была попытка разбойного нападения на отделение Сбербанка. Это было в обед. На месте работает оперативно-следственная группа", - сказала Куликова.

По ее данным, попытка нападения была пресечена, ведется поиск нападавших.

Как уточнил в беседе с корреспондентом ТАСС представитель пресс-службы Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк, инцидент произошел в дополнительном офисе №161 на улице Кольцовской в Воронеже.

"Инцидент подтверждаем. Клиенты, сотрудники и имущество банка не пострадали, служба безопасности оказывает содействие правоохранительным органам. Дополнительный офис продолжил работу в штатном режиме", - сказал представитель пресс-службы банка.

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