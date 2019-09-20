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Из Вьетнама экстрадировали россиянина, обвиняемого в хранении наркотиков

Игорь Гаврилов экстрадирован в сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД и ФСИН России

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Россиянин Игорь Гаврилов, который обвиняется в незаконном обороте наркотических средств, в сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД и ФСИН России экстрадирован из Вьетнама в Россию. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе МВД России.

В декабре 2016 года, как напомнили в ведомстве, в ходе обыска по месту проживания Гаврилова были обнаружены несколько видов наркотиков. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ ("Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенные в крупном размере), ему была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

"Однако фигурант скрылся от правоохранительных органов за границей. В дальнейшем разыскиваемый был задержан на территории Социалистической Республики Вьетнам и экстрадирован в РФ", - отметили в пресс-службе.

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