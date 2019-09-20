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Фигуранты дела о нападении на больницу в Петербурге получили от 8 до 13 лет колонии

Алексей Симбирев будет отбывать наказание в исправительной колонии строго режима, Валерий Симбирев и Грудецкий - в исправительной колонии особого режима

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. Сестрорецкий районный суд Петербурга огласил приговор в отношении троих обвиняемых в разбойном нападении на больницу в Курортном районе города. Как сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Петербурга, их приговорили на сроки от 8 до 13 лет колонии.

"Суд назначил наказание Алексею Симбиреву в виде 8 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, Валерию Симбиреву - 12 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима, Грудецкому - 13 лет лишения свободы в колонии особого режима", - сказано в сообщении.

Ранее в органах следствия отмечали, что Валерий Симбирев ранее был судим и освободился два года назад.

Суд установил, что Симбиревы вместе с Грудецким 29 марта приехали к горбольнице № 40 в Сестрорецке на автомобиле Hyundai, в медицинских масках зашли в служебный кабинет, совершили нападение на двух сотрудников больницы и главного врача, используя в качестве оружия нож, костыль и деревянную ножку от кресла. Они похитили из сейфа почти 3 млн рублей, после чего скрылись.

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