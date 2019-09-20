Жительницу Смоленской области подозревают в истязании детей

ТАСС, 20 сентября. Следователи возбудили уголовное дело на жительницу села Остер Смоленской области, которая подозревается в истязаниях приемных детей. Об этом в пятницу сообщила журналистам старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Наталья Зуева.

"В средствах массовой информации опубликована статья, в которой сообщается о том, что в селе Остер Рославльского района женщина жестоко обращается с приемными детьми. По данному факту следственными органами Следственного комитета России по Смоленской области была инициирована процессуальная проверка, по результатам которой в отношении 63-летней местной жительницы возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренных п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ ("Истязание")", - говорится в сообщении.

По предварительным данным следствия, в семье жительницы села Остер Рославльского района воспитывается восемь детей, шестеро из которых - приемные. Женщина систематически наносила побои своей 11-летней дочери, а также двум детям 10 и 14 лет, взятым под опеку, тем самым причиняя им психические и физические страдания.

"В настоящее время следователи СК устанавливают все обстоятельства данного преступления, изучают условия проживания и воспитания детей. Все дети изъяты из семьи и находятся в лечебном учреждении. Кроме того, отдельно проводится процессуальная проверка в отношении должностных лиц органов системы профилактики, участвовавших в осуществлении профилактического контроля за семьей подозреваемой", - уточняется в сообщении.

Зуева добавила, что по результатам проверки бездействию должностных лиц будет дана необходимая юридическая оценка на предмет халатности.