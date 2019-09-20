Подозреваемый в убийстве нижегородского бизнесмена арестован

ТАСС, 20 сентября. Суд арестовал на два месяца мужчину, которого подозревают в убийстве генерального директора компании "Багем" Виктора Ворошилова в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК по региону.

"Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде ареста на два месяца", - отметили в пресс-службе.

Тело генерального директора компании "Багем", занимающейся продажей автоприцепов, было обнаружено на территории гаражного кооператива в Нижнем Новгороде рядом со сгоревшим автомобилем вечером 17 сентября. СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство").

По подозрению в совершении убийства был задержан 31-летний мужчина, который, по версии следствия, в ходе конфликта с бизнесменом ударил его кирпичом, после чего оттащил тело к автомобилю и поджег его. Злоумышленник был задержан сотрудниками ГИБДД на территории Чувашии.