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Дело Павла Устинова
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Павел Устинов вышел из СИЗО

Актера вывезли из изолятора на машине вместе с матерью и сестрой
Павел Устинов Moscow City Court/Handout via REUTERS
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Павел Устинов
© Moscow City Court/Handout via REUTERS

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Актер Павел Устинов, осужденный за нападение на бойца ОМОН в ходе несогласованного митинга 3 августа в Москве, вышел из СИЗО-4 в районе Медведково после изменения меры пресечения на подписку о невыезде по решению Мосгорсуда.

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Как передает корреспондент ТАСС, Устинова вывезли из СИЗО на машине вместе с матерью и сестрой Юлией. В ожидании брата Юлия Устинова рассказала, что очень хочет, чтобы он вышел из СИЗО как можно быстрее, чтобы этот вечер он провел в кругу семьи. "Мы рассчитываем на конкретное разбирательство, рассчитываем на то, что все доказательства будут рассмотрены", - сказала она. По ее словам, Павел сейчас находится в подвешенном состоянии. "Он не понимал, за что его судят, как будет идти дело, и как это все будет в целом, он был готов к любому исходу", - добавила Устинова.

Ранее источник в уголовно-исполнительной системе сообщил ТАСС, что по решению Мосгорсуда, изменившего меру пресечения на подписку о невыезде, Устинов освобожден из СИЗО. Позже информацию подтвердил и ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников.

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