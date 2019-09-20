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Стрельба на станции метро "Рязанский проспект"

Защита полицейского, устроившего стрельбу в московском метро, обжалует его арест

Ранее Пресненский суд арестовал его до 19 ноября

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Защита прапорщика полиции Алексея Смирнова, который устроил стрельбу в московском метро, обжалует решение о его аресте. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Александр Самухов.

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"Мы подадим жалобу на сегодняшнее решение суда", - сказал он.

В пятницу Пресненский суд арестовал Смирнова до 19 ноября.

Вечером 18 сентября Смирнов, подозреваемый в попытке получить взятку в размере 2 тыс. рублей, открыл стрельбу по коллегам, пытавшимся его задержать. По данным Следственного комитета, стрельба произошла в вестибюле метро "Рязанский проспект". В результате один сотрудник полиции погиб, второй был госпитализирован в тяжелом состоянии. Подозреваемого оперативно задержали. Смирнову предъявлено обвинение по ст. 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа"), максимальное наказание по которой - пожизненное лишение свободы.

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РоссияСтрельба на станции метро "Рязанский проспект"
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