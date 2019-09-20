В Ингушетии возбудили дело после подключения к электросетям для майнинга криптовалюты

МАГАС, 20 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено после незаконного подключения к линии электропередачи для производства (майнинга) криптовалюты в Республике Ингушетия. Об этом в пятницу сообщается на сайте республиканской прокуратуры.

"По требованию прокуратуры республики возбуждено уголовное дело по факту причинения имущественного вреда ПАО "МРСК Северного Кавказа" - "Ингушэнерго" при производстве (майнинге) криптовалюты", - говорится в сообщении.

Установлено, что 37-летний житель республики оформил фиктивные документы на подключение к линии электропередачи, используя незаконно установленные приборы. Он проложил провода к нежилому помещению, в результате потребил электрическую энергию суммарной мощностью 19 150 236 кВт/ч.

По данным пресс-службы, дело возбуждено по ч. 2 ст. 165 УК РФ ("Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием").