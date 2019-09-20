В Краснодаре возбудили дело в отношении подозреваемого в стрельбе из машины

КРАСНОДАР, 20 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в отношении мужчины, задержанного после стрельбы из окна легкового автомобиля в Краснодаре. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по краю.

"В отношении 30-летнего местного жителя, который произвел не менее пяти выстрелов в воздух (на улице Восточно-Кругликовская), возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "а" ч. 1 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство, с применением оружия")", - говорится в сообщении.

На подозреваемого было составлено пять административных протоколов за пять неоплаченных штрафов за превышение скорости. В его машине полицейские обнаружили пистолет, который, по предварительным данным, является охолощенным оружием.

По данным пресс-службы главка полиции, подозреваемый признает вину, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. "В ходе проведенного следственно-оперативной группой осмотра места происшествия на улице Восточно-Кругликовской обнаружены и изъяты четыре стреляных гильзы", - добавили в полиции.