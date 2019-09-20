{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Фигуранты дела о драке с сотрудниками ОМОН на футбольном матче в Петербурге признали вину

После потасовки 3 августа в перерыве футбольного матча между "Зенитом" и "Краснодаром" к административной ответственности привлекли 17 человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. Фигуранты дела о потасовке на матче между футбольными клубами "Зенит" и "Краснодар" в Петербурге 3 августа, которых обвинили в применении насилия в отношении представителей власти, признали свою вину. Об этом в пятницу сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов города.

На эту тему

"Антонов, Первачук и Прохоров вину признают полностью. Ходатайствуют о рассмотрении своих дел в особом порядке", - сказано в сообщении пресс-службы.

Материалы уголовных дел в отношении трех фанатов - Алексея Антонова, Дениса Первачука и Артема Прохорова - уже поступили в Петроградский районный суд города для рассмотрения по существу.

По данным СК, в перерыве футбольного матча между "Зенитом" и "Краснодаром" 3 августа в Петербурге произошла потасовка между болельщиками и сотрудниками ОМОН. Как ранее сообщала полиция Петербурга, после игры к административной ответственности привлекли 17 человек.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
В Мексике при нападении на автомойку погибли шесть человек
Сведений о возможных мотивах расправы нет
Читать полностью