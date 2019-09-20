Фигуранты дела о драке с сотрудниками ОМОН на футбольном матче в Петербурге признали вину

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. Фигуранты дела о потасовке на матче между футбольными клубами "Зенит" и "Краснодар" в Петербурге 3 августа, которых обвинили в применении насилия в отношении представителей власти, признали свою вину. Об этом в пятницу сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов города.

"Антонов, Первачук и Прохоров вину признают полностью. Ходатайствуют о рассмотрении своих дел в особом порядке", - сказано в сообщении пресс-службы.

Материалы уголовных дел в отношении трех фанатов - Алексея Антонова, Дениса Первачука и Артема Прохорова - уже поступили в Петроградский районный суд города для рассмотрения по существу.

По данным СК, в перерыве футбольного матча между "Зенитом" и "Краснодаром" 3 августа в Петербурге произошла потасовка между болельщиками и сотрудниками ОМОН. Как ранее сообщала полиция Петербурга, после игры к административной ответственности привлекли 17 человек.