СК предъявил обвинение псковской журналистке по делу об оправдании терроризма

ПСКОВ, 20 сентября. /ТАСС/. Следователи предъявили обвинение псковской журналистке Светлане Прокопьевой в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении нее по подозрению в оправдании терроризма, сообщила в пятницу ТАСС адвокат Прокопьевой Татьяна Мартынова.

Мартынова уточнила, что в пятницу Прокопьева была вызвана в следственное управление Следственного комитета РФ по Псковской области, где ее допросили "по обстоятельствам дела". "Светлане избрана мера пресечения в настоящий момент в виде подписки о невыезде. И следователь планирует в ближайшую неделю закончить расследование данного уголовного дела и предъявить нам материалы для ознакомления. До этого никакой меры пресечения не избиралось", - отметила адвокат.

Уголовное дело в отношении Прокопьевой было возбуждено 5 февраля 2019 года, предварительное следствие продлевалось несколько раз, в сентябре оно было продлено до 5 ноября. Псковская журналистка обвиняется в совершении преступления по части 2 статьи 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма"). Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 300 тыс. до 1 млн рублей либо лишение свободы на срок до семи лет.

Ранее главный редактор радиостанции "Эхо Москвы в Пскове" Максим Костиков пояснял ТАСС, что Прокопьева в эфире станции "подвергла критическому анализу ситуацию в стране в контексте произошедшего теракта в Архангельске", когда в октябре 2018 года погиб один человек. Этот материал был опубликован на сайте регионального информагентства "Псковская лента новостей" и удален по требованию надзорных органов. Псковский мировой суд оштрафовал "Эхо Москвы в Пскове" на 150 тыс. рублей за вышедший в радиоэфир материал Прокопьевой и на 200 тыс. рублей - "Псковскую ленту новостей" за публикацию текстовой версии радиопрограммы.

Прокопьева является специальным корреспондентом Русской службы Би-би-си, корреспондентом радио "Свобода", сотрудничает с "Эхо Москвы в Пскове", где выходит ее авторская программа "Минутка просветления". Ранее она возглавляла редакцию газеты "Псковская губерния".

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