В Мексике при нападении на автомойку погибли шесть человек

МЕХИКО, 20 сентября. /ТАСС/. Неизвестные совершили в пятницу вооруженное нападение на автомойку в городе Куэрнавака в штате Морелос в центральной части Мексики. Жертвами атаки стали шесть человек, сообщило в своем Twitter региональное министерство безопасности и защиты граждан.

"Ведомство совместно с правительством и прокуратурой штата Морелос ведет расследование атаки, унесшей жизни шести человек в районе Антонио-Барона в Куэрнаваке", - говорится в записи.

Сведений о возможных мотивах расправы обнародовано не было.

По данным властей, в момент нападения в здании находились еще две женщины и ребенок. Они не пострадали, потому что смогли спрятаться в ванной комнате.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор 20 августа признал, что его правительству за девять месяцев работы не удалось улучшить положение в сфере безопасности. По его словам, власти смогли стабилизировать ситуацию, но не добились снижения числа преступлений. В начале сентября глава государства назвал борьбу с криминалом своей главной задачей.