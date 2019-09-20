В Брянской области задержали подозреваемого в убийстве двух сотрудников спецсвязи

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Следователи задержали подозреваемого в убийстве двух сотрудников спецсвязи в Брянске. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Следственного комитета РФ, задержанный признался в преступлении.

"Благодаря согласованным действиям следователей, криминалистов и оперативных сотрудников региона, обнаруженным следам на месте происшествия, а также результатам судебных экспертиз следствием получены неопровержимые доказательства причастности к совершенному преступлению 31-летнего коллеги потерпевших сотрудников спецсвязи. В настоящее время подозреваемый задержан, допрошен и дал признательные показания", - сообщили в СК.

Следствие ходатайствует об аресте задержанного.

В ночь на 20 сентября на отдел специальной связи в Брянске было совершено вооруженное нападение. Двоих сотрудников, находивших на дежурстве в офисе, расположенном неподалеку от железнодорожной станции "Брянск-Орловский" застрелили. Целью нападения были деньги, которые доставляли сотрудники спецсвязи. Следы преступления пытались скрыть - служебное помещение подожгли. Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений по ст. 105 УК РФ ("Убийство"), ст. 162 ("Разбой"), ст. 30 и ст. 167 УК РФ ("Умышленные уничтожение или повреждение имущества").