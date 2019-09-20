Источник: сотрудник спецсвязи, застреливший двоих коллег в Брянске, похитил 7 млн рублей

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Сотрудник спецсвязи, который застрелил двоих коллег в Брянске, похитил 7 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Добычей злоумышленника, по предварительным данным, стала денежная сумма - чуть более 7 млн в рублевом эквиваленте", - сказал собеседник агентства.

В пятницу Следственный комитет сообщил о задержании 31-летнего подозреваемого, который дал признательные показания. Как рассказали ТАСС в пресс-службе УМВД России по Брянской области, задержанным оказался действующий сотрудник данной организации. Сейчас с ним работают полицейские и следователи. "Устанавливается местонахождение похищенного", - добавили в УМВД.

В СК отметили, что следователи, криминалисты и оперативные сотрудники региона благодаря обнаруженным следам на месте происшествия, а также результатам судебных экспертиз получили неопровержимые доказательства причастности к преступлению 31-летнего коллеги потерпевших сотрудников спецсвязи. Следствие ходатайствует об аресте задержанного.

В ночь на 20 сентября на отдел специальной связи в Брянске было совершено вооруженное нападение. Двоих сотрудников, находивших на дежурстве в офисе, расположенном неподалеку от железнодорожной станции "Брянск-Орловский" застрелили. Целью нападения были деньги, которые доставляли сотрудники спецсвязи. Следы преступления пытались скрыть - служебное помещение подожгли. Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений по ст. 105 УК РФ ("Убийство"), ст. 162 ("Разбой"), ст. 30 и ст. 167 УК РФ ("Умышленные уничтожение или повреждение имущества").