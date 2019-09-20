В Мехико силовики задержали более 40 преступников за один день

МЕХИКО, 20 сентября. /ТАСС/. Более 40 преступников были задержаны за день в четырех муниципалитетах штата Мехико во время совместной специальной операции Федеральной полиции, Вооруженных сил и Национальной гвардии Мексики. Об этом сообщила в пятницу генеральная прокуратура региона.

В оперативных мероприятиях власти задействовали свыше 1,3 тыс. сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих. Они провели более 230 обысков и арестов в десятках районов. Из общего числа задержанных 24 человека находились в розыске по подозрению в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе умышленных убийств и похищений.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор 20 августа признал, что его правительству за девять месяцев работы не удалось улучшить положение в сфере безопасности. По его словам, власти смогли стабилизировать ситуацию, но не добились снижения числа преступлений. В начале сентября глава государства назвал борьбу с криминалом своей главной задачей.