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NBC: в пригороде Чикаго внедорожник протаранил витрину торгового центра

По данным телеканала, водитель задержан

НЬЮ-ЙОРК, 21 сентября. /ТАСС/. Водитель на внедорожнике въехал в витрину торгового центра в пригороде Чикаго (штат Иллинойс). Об этом сообщила в пятницу телекомпания NBC.

По ее данным, неизвестный протаранил вход торгового центра Woodfield в городе Шаумбург, находящемся в 30 км от Чикаго. На кадрах, предоставленных NBC одним из свидетелей инцидента, видно, как черный автомобиль едет по торговому центру, сбивая рекламу и витрины торговых точек.

Телеканал подчеркивает, что водитель задержан, в результате инцидента пострадали несколько человек. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.

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