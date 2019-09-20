Крупный пожар в ТЦ "Максим" во Владивостоке локализован

ВЛАДИВОСТОК, 21 сентября. /ТАСС/. Пожар в крупном торговом центре "Максим" во Владивостоке локализован в 09:40 по местному времени (02:40 мск), сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС.

"В 09:40 - локализация пожара", - сказал собеседник агентства.

Пожар в торговом центре во Владивостоке не привел к серьезным обрушениям конструкций. Об этом в субботу сообщили ТАСС в пресс-службе главного управления МЧС России по Приморскому краю.

"Серьезных обрушений нет, внутри где-то что-то упало, но частично: какие-то элементы, декор", - сообщил собеседник агентства.

Он добавил, что тушение пожара продолжается. Открытого огня сейчас уже не наблюдается. На месте работают два состава спасателей, 19 единиц техники. Сильно пострадала кровля здания.

Пожар произошел в торговом центре на Проспекте 100-летия Владивостока, 57. По предварительным данным МЧС, пострадавших нет. Площадь пожара составляет 1 тыс. кв. метров. Торговый центр находится на одной из главных магистралей города, между двумя крупными жилыми микрорайонами. Главная городская дорога, проходящая через весь Владивосток от въезда в город до острова Русский, не перекрыта, за исключением одной полосы из четырех.

Направление ветра изменилось в сторону моря. Благодаря этому едкий дым от горящего центра не идет в город. Спасателям пришлось подсоединиться к водопроводной системе города.

Представитель ГУ МЧС Приморского края не подтвердил ТАСС версию со взрывом газового баллона, что, по сообщениям СМИ, могло стать причиной пожара в торговом центре "Максим" во Владивостоке.



"Не могу подтвердить эту версию. Никаких версий причин пожара мы пока не озвучиваем. После его ликвидации начнет работу испытательная пожарная лаборатория, специалисты которой дадут свое заключение", - сказал представитель пресс-службы ведомства.

Как рассказал ТАСС Дмитрий Алексеев, совладелец "ДНС групп" (российская сеть по продаже цифровой техники - прим. ТАСС), один из магазинов которой располагался в "Максиме", ущерб определенно, будет.

"Ущерб у нас будет. Мы пока не можем оценить, но, судя по тому, что мы наблюдаем со стороны, вопрос только в том, полностью у нас все выгорит или что-то останется. Но по сравнению с тем, что могли пострадать люди, это не так страшно", - сказал Алексеев.

Огонь повредил верхние этажи "Максима", включая расположенные там магазины. При этом пожарные перекрыли доступ к находящимся рядом одноэтажным торговым точкам, а также в подземный переход. Для тушения спасателям пришлось подключиться к водопроводной системе города.

ТЦ "Максим" - обособленно стоящее пятиэтажное здание с пристройкой, жилых домов и социальных объектов рядом нет. В торговом центре расположен крупный магазин бытовой техники, а также небольшие магазины одежды, обуви, ювелирные салоны, магазины для детей. На момент пожара торговый центр был закрыт.