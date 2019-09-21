СМИ: первое заседание суда по делу Карлоса Гона пройдет в конце апреля 2020 года

ТОКИО, 21 сентября. /ТАСС/. Токийский окружной суд намерен провести 21 апреля следующего года первое заседание по делу бывшего главы японской корпорации Nissan Карлоса Гона в связи с обвинениями в получении не отраженных в налоговой декларации вознаграждений. Об этом сообщило в субботу агентство Kyodo со ссылкой на источники, близкие к следствию.

Слушания будут включать в себя допросы самого Гона, а также бывших и нынешних руководителей корпорации. Заседания могут назначаться с периодичностью не более трех раз в неделю, а сам процесс, как ожидается, затянется на несколько месяцев. Предварительно суд проведет досудебные разбирательства, чтобы сузить круг вопросов к обвиняемому.

Между тем Гону были предъявлены и другие обвинения, в том числе в злоупотреблении доверием на посту главы компании. По этим делам суд будет проводить отдельные заседания, а их даты объявят позднее.

Японская компания Nissan продолжает оставаться в центре внимания на фоне скандала с бывшим главой франко-японского автомобильного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлосом Гоном. Гон и бывший член совета директоров Nissan Грег Келли были арестованы Токийской прокуратурой 19 ноября прошлого года. Как утверждается, Гон не задекларировал должным образом размеры своего вознаграждения в 9 млрд иен (более $80 млн) в качестве председателя совета директоров Nissan с 2010 по 2018 год. Ему предъявлена также серия других обвинений, которые арестованный не признает.

В апреле Гона освободили из тюрьмы и отправили под домашний арест под залог в 500 млн иен (примерно $4,5 млн). Он должен находиться в своей токийской квартире и не имеет права встречаться даже с женой без разрешения суда.