Прерванное из-за снега электроснабжение восстановлено в пяти населенных пунктах Якутии

ТАСС, 21 сентября. Ремонтные бригады в субботу восстановили подачу электроэнергии в пяти населенных пунктах Сунтарского района Якутии, прерванную из-за сильного ветра и снега. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе компании "Якутскэнерго".

19 сентября в результате непогоды произошла авария на линиях электропередачи, оставившая без электричества 14 населенных пунктов Сунтарского района, в котором проживают 23,6 тыс. человек. 20 сентября бригады ремонтников восстановили электроснабжение шести сел.

"21 сентября запитаны села Агдары, Аллага, Куокуну, Усун-Кюель, Мар-Кюель", - говорится в распространенном сообщении.

В настоящее время электроснабжение отсутствует в трех населенных пунктах - Туойдах, Тенкя, Арылах (Жархан). Ведутся ремонтные работы.

Сейчас на территории Сунтарского района идет мокрый снег, температура воздуха около плюс 7 градусов.