{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Один человек погиб и один пострадал в результате ДТП в Новосибирской области

Предполагается, что водитель "УАЗ Патриот" выехал на встречную полосу

НОВОСИБИРСК, 21 сентября. /ТАСС/. Один человек погиб и один пострадал в результате столкновения двух автомобилей в Искитимском районе Новосибирской области. Об этом сообщает пресс-служба областного ГУ МВД.

"Сегодня в 06:25 (02:25 мск) на 81-м километре трассы Р-256 в Искитимском районе произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей. В результате ДТП водитель ВАЗ-2107, мужчина 1988 года рождения, получил травмы, а его пассажир, мужчина 1972 года рождения, скончался на месте", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, водитель"УАЗ Патриот" выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-2107. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Теги
РоссияНовосибирская область
Прерванное из-за снега электроснабжение восстановлено в пяти населенных пунктах Якутии
Сейчас света все еще нет в населенных пунктах Туойдах, Тенкя и Арылах (Жархан)
Читать полностью