Один человек погиб и один пострадал в результате ДТП в Новосибирской области

НОВОСИБИРСК, 21 сентября. /ТАСС/. Один человек погиб и один пострадал в результате столкновения двух автомобилей в Искитимском районе Новосибирской области. Об этом сообщает пресс-служба областного ГУ МВД.

"Сегодня в 06:25 (02:25 мск) на 81-м километре трассы Р-256 в Искитимском районе произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей. В результате ДТП водитель ВАЗ-2107, мужчина 1988 года рождения, получил травмы, а его пассажир, мужчина 1972 года рождения, скончался на месте", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, водитель"УАЗ Патриот" выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-2107. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.