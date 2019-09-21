Под Екатеринбургом загорелся завод по производству кормов для животных

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 сентября. /ТАСС/. Завод по производству корма для домашних животных загорелся в поселке Бобровский под Екатеринбургом, сообщила в субботу пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

"В 08:19 (06:19 мск) поступило сообщение о пожаре в пос. Бобровском Сысертского городского округа. По предварительной информации, на площади 500 кв. м. горит кровля одноэтажного цеха по производству кошачьего корма по ул. Чернавской. Тушение огня осложняется отсутствием водоисточников в районе пожара", - говорится в сообщении пресс-службы.

Пожарные доставляют воду от реки Исеть, которая расположена в 3 км от места тушения. Спасатели принимают меры, чтобы не допустить распространение огня на соседние строения. В тушении пожара задействованы 28 человек личного состава и десять единиц пожарно-спасательной техники.

Как сообщил корреспонденту ТАСС глава Сысертского городского округа Дмитрий Нисковских, в настоящее время пожар локализован. "Огонь локализован, угрозы другим строениям нет. Горел цех по производству пеллет, которые используются в производстве наполнителя для кошачьих туалетов", - сказал он.

В новость внесены изменения (08:21 мск) - добавлена информация о локализации пожара