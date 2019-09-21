Во Владивостоке ликвидировали открытое горение в ТЦ "Максим"

ВЛАДИВОСТОК, 21 сентября. /ТАСС/. Открытое горение в торговом центре "Максим" во Владивостоке ликвидировано, идет дальнейшая проливка конструкций здания. Площадь пожара, по уточненным данным, составила 1,5 тыс. кв. м. Об этом сообщил ТАСС представитель пресс-службы Главного управления МЧС по Приморскому краю.

"Открытое горение ликвидировано в 13:20 местного времени (06:20 мск). По уточненным данным, после обследования всей территории центра, площадь пожара составила 1,5 тыс. кв. м", - сообщил представитель регионального управления МЧС.

Полная ликвидация пожара займет еще несколько часов. В МЧС не подтвердили информацию СМИ о полном обрушении конструкций здания с пятого по третий этажи. "Есть частичное обрушение, его масштабы уточняются", - пояснил представитель МЧС.

Пожар произошел в торговом центре на Проспекте 100-летия Владивостока, 57. Торговый центр находится на одной из главных магистралей города, между двумя крупными жилыми микрорайонами. В 09:40 (02:40 мск) возгорание было локализовано.