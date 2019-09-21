На заводе под Екатеринбургом ликвидировали открытое горение

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 сентября. /ТАСС/. Открытое горение кровли одного из цехов завода по производству товаров для животных в поселке Бобровский под Екатеринбургом ликвидировано. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС по Свердловской области.

"Пожарные справились с огнем в поселке Бобровском Сысертского городского округа, в 10:35 (08:35 мск) открытое горение ликвидировано. Проводится проливка и разбор сгоревших конструкций. Причина пожара устанавливается", - сообщает ведомство.

Сообщение о пожаре на заводе в Бобровском поступило спасателям в 08:19 (06:19 мск). Кровля цеха про производству пеллет загорелась на площади 500 кв. м., потом огонь распространился на площадь в 2 тыс. кв. м. и был локализован. Тушение осложнялось отсутствием источников воды в районе пожара. В тушении задействованы 28 человек личного состава и десять единиц пожарно-спасательной техники.