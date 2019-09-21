Прокуратура Владивостока проводит проверку после пожара в ТЦ "Максим"

ВЛАДИВОСТОК, 21 сентября. /ТАСС/. Прокуратура Владивостока организовала проверку после крупного пожара, который произошел в субботу в торговом центре "Максим". Об этом сообщает в пресс-релизе прокуратура Приморского края.

"По факту произошедшего прокуратурой Владивостока с привлечением специалистов управления надзорной деятельности по Владивостоку УМЧС России по Приморскому краю организована проверка исполнения законодательства о пожарной безопасности, в ходе которой будет обращено внимание, в том числе на исправность автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения, эксплуатируемых электросетей и электрооборудования, достаточности первичных средств пожаротушения и т.д.", - говорится в сообщении прокуратуры.

Кроме этого, надзорное ведомство даст оценку деятельности собственника здания и арендаторов помещений, в том числе помещения кафе, где, по предварительным данным, находился очаг возгорания, на предмет соблюдения ими требований пожарной безопасности. Сейчас по сообщению о возгорании проводится доследственная проверка.

Как добавили ТАСС в ГУ МЧС региона, экспертизе предстоит выяснить, как сработали во время ЧП пожарная сигнализация и система пожаротушения. Уточняется, что охрана торгового центра о возгорании сообщила оперативно.

Пожар произошел в торговом центре на Проспекте 100-летия Владивостока, 57. Торговый центр находится на одной из главных магистралей города, между двумя крупными жилыми микрорайонами. По данным Главного управления МЧС по Приморскому краю, в 13:20 местного времени (06:20 мск) было ликвидировано открытое горение. По уточненным данным, площадь пожара составила 1,5 тыс. кв. м. Есть частичное обрушение, его масштабы уточняются.