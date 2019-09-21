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В Рязанской области упал беспилотник центра "Динамика"

По данным МЧС, пострадавших нет

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Беспилотник Центра научно-технических услуг "Динамика" упал в Рязанской области. Об этом сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе МЧС РФ.

"Около населенного пункта Романцево в Рязанской области в 08:35 мск произошло падение беспилотного летательного аппарата, принадлежащего АО "Центр научно-технических услуг "Динамика". Пострадавших нет", - сказали в ведомстве.

Упавший беспилотник "К2" относится к вертолетному типу и создавался по заказу Минобороны РФ. ЦНТУ "Динамика" занимается разработкой беспилотных систем и авиатеренажеров.

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