В Рязанской области упал беспилотник центра "Динамика"

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Беспилотник Центра научно-технических услуг "Динамика" упал в Рязанской области. Об этом сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе МЧС РФ.

"Около населенного пункта Романцево в Рязанской области в 08:35 мск произошло падение беспилотного летательного аппарата, принадлежащего АО "Центр научно-технических услуг "Динамика". Пострадавших нет", - сказали в ведомстве.

Упавший беспилотник "К2" относится к вертолетному типу и создавался по заказу Минобороны РФ. ЦНТУ "Динамика" занимается разработкой беспилотных систем и авиатеренажеров.