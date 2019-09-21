СМИ: четыре человека погибли в результате вооруженного нападения на бар в Мексике

МЕХИКО, 21 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере четыре человека стали жертвами вооруженного нападения на бар в городе Уруапан в штате Мичоакан на западе Мексики вечером в пятницу (утро субботы мск). Об этом сообщила газета Milenio.

Неизвестные преступники вошли в заведение и открыли огонь по посетителям, после чего скрылись. Министерство общественной безопасности Мичоакана подтвердило факт нападения. Правоохранительные органы приступили к расследованию обстоятельств случившегося.

В конце августа в городе Коацакоалькос в штате Веракрус было совершено нападение на бар "Белая лошадь", унесшее жизни 30 человек. По официальным данным, с января по август текущего года в Мексике от рук преступников погибли 23,7 тыс. человек, на 3,5% больше, чем в 2018 году, рекордном по числу убийств.

Президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор 20 августа признал, что его правительству за девять месяцев работы не удалось улучшить положение в сфере безопасности. По его словам, власти смогли стабилизировать ситуацию, но не добились снижения числа преступлений. В начале сентября глава государства назвал борьбу с криминалом своей главной задачей.