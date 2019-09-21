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В Щелкове эвакуировали магазин из-за подозрительной коробки

Взрывчатку в ней не обнаружили, магазин возвращается к штатной работе

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Магазин Castorama в городе Щелкове в Московской области эвакуировали из-за подозрительного предмета. Об этом ТАСС в субботу сообщил источник в экстренных службах.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Московской области, оперативные службы проверили подозрительную коробку и не обнаружили в ней взрывчатки. 

"Предмет в Castorama в Щелкове был проверен, опасности он не представляет", - сказали в главке.

В настоящее время магазин возвращается к штатной работе.

В новость внесены изменения (14:29 мск) - добавлена информация о проверке оперативных служб

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