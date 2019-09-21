СМИ: россиянин был обнаружен мертвым в доме на таиландском острове Самуи

БАНГКОК, 21 сентября. /ТАСС/. Тело 51-летнего россиянина обнаружено в доме на таиландском острове Самуи в южной провинции Сураттхани. Как сообщила в субботу газета Bangkok Post, имя мужчины не называется.

Полиция обнаружила его в пятницу вечером лежащим на кровати в спальне на первом этаже двухэтажного дома. В комнате также находилась собачья клетка, возле которой был обнаружен мертвый питбуль. Стражи порядка предполагают, что они могли быть мертвы около семи дней.

Сотрудники правоохранительных органов и судмедэксперты не обнаружили никаких следов борьбы, но нашли принадлежности для употребления наркотиков.

Соседи рассказали полиции, что мужчина жил один в доме в течение около 10 лет. Он хорошо ладил с другими людьми, у него было три собаки и один кот. Соседи сообщили, что вызвали стражей порядка, когда почувствовали неприятный запах, исходящий из дома.

Представитель полиции заявил, что тело мужчины будет отправлено судмедэкспертам для дальнейшего вскрытия. Мертвое животное осмотрят ветеринары. Следователи планируют вызвать в воскресенье для допроса садовника, который работал у россиянина.