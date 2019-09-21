Два ребенка погибли при пожаре в доме в Красноярском крае

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Два ребенка погибли при возгорании в частном доме в Красноярском крае, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе МЧС РФ.

"В 13:33 мск поступило сообщение о загорании жилого двухквартирного частного дома на улице Вокзальная в населенном пункте Новокамала. Произошло загорание дивана на площади 4 кв. м, оно было ликвидировано до прибытия пожарных. В результате пожара два ребенка отравились угарным газом, они скончались в больнице", - сказали в ведомстве.

Ранее в субботу в поселке Говорково Красноярского края в результате пожара в бане и летней кухне на территории частного домовладения один ребенок погиб и один получил ожоги.