В Нижневартовске задержаны трое сторонников ИГ

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Сотрудники Росгвардии задержали в Нижневартовске троих подозреваемых - сторонников радикальных религиозных взглядов и участников действующей ячейки запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство". Об этом ТАСС сообщил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

"В Нижневартовске бойцы СОБР управления Росгвардии по ХМАО-Югре в рамках проведенной спецоперации задержали трех граждан, подозреваемых в преступлениях террористической направленности. По версии следствия, мужчины осуществляли запрещенную деятельность, направленную на идеологическую обработку и склонение граждан к участию в деятельности террористической организации, финансирование терроризма, пропаганду идеологии и оправдание терроризма. Подозреваемые - сторонники радикальных религиозных взглядов и участники действующей ячейки террористической запрещенной организации "Исламское государство", - сказал он.

Грибакин также отметил, что в ходе проведенных обысков среди изъятого была экстремистская литература и изображения с текстами экстремистского содержания, символика и флаг террористической организации, боеприпасы. "При личном досмотре одного из подозреваемых при нем обнаружено наркотическое вещество в крупном размере и пистолет с патронами", - пояснил представитель ведомства.

"По данному факту возбуждены уголовные дела. Спецоперация проведена бойцами СОБР управления Росгвардии по ХМАО-Югре во взаимодействии с Следственным комитетом и другими правоохранительными органами", - заключил Грибакин.